В НХЛ установили новый рекорд по числу россиян, сыгравших в одном сезоне

В НХЛ установили новый рекорд по числу российских хоккеистов, сыгравших в одном сезоне.

Как сообщает официальный сайт лиги, нападающий «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков стал 53-м игроком, сыгравшим в сезоне-2021/22, что является новым национальным рекордом в эпоху потолка зарплат. Саморуков провел на льду 2 минуты и 28 секунд и не отличился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-2».

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне, тогда в играх участвовали 52 россиянина.