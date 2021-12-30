В НХЛ установили новый рекорд по числу россиян, сыгравших в одном сезоне
11:26
В НХЛ установили новый рекорд по числу российских хоккеистов, сыгравших в одном сезоне.
Как сообщает официальный сайт лиги, нападающий «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков стал 53-м игроком, сыгравшим в сезоне-2021/22, что является новым национальным рекордом в эпоху потолка зарплат. Саморуков провел на льду 2 минуты и 28 секунд и не отличился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-2».
Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне, тогда в играх участвовали 52 россиянина.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/russkie-v-nhl-chetyre-gola-i-nacionalnyj-rekord/c-329302878
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