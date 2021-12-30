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Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
10:46
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард забил гол и сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (4:2).

Второй звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, на счету которого заброшенная шайба и три голевых паса в игре с «Нэшвиллом» (5:3).

Третья звезда дня — нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк, отличившийся дублем в матче против «Сиэтла» (3:2 ОТ).

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Иван Торопцев все материалы автора
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