Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
10:46
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ.
Форвард забил гол и сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (4:2).
Второй звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, на счету которого заброшенная шайба и три голевых паса в игре с «Нэшвиллом» (5:3).
Третья звезда дня — нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк, отличившийся дублем в матче против «Сиэтла» (3:2 ОТ).
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