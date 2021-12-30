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Эрик Фер: «Кажется, я выучил весь русский мат, играя с Овечкиным и Кузнецовым»

Форвард «Ак Барса» Фер рассказал, что выучил русский мат благодаря игре с Овечкиным и Кузнецовым в НХЛ
12:35
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Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер рассказал, что выучил русский мат благодаря игре в НХЛ с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

— У меня немецкая фамилия, но я вообще не знаю происхождение, хотя хотелось бы, — сказал в интервью пресс-службе казанцев Фер. — Я из Уинклера, там живет очень много людей с корнями из России — у моей жены так, например. А мои откуда-то из Нидерландов, в семье немножко говорят по-немецки. Я говорю только на английском, не знаю ни французского, ни русского.

— Но вы ведь играли в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Наверняка знаете русские слова.

— Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!

21 декабря «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 36-летним Фером до конца сезона-2021/22. Канадец выступал за «Вашингтон» с 2005 по 2011 год и с 2013 по 2015 год.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21748

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Иван Торопцев все материалы автора
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