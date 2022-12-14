В Госдуме РФ предложили наградить Овечкина за развитие и популяризацию хоккея в России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на 800-ю шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. В ночь на 14 декабря российский форвард оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3).

«Овечкин — звезда мировой величины! Гордость российского спорта! Его следует награждать не за игру в НХЛ, а за то, что он делает для развития и популяризации спорта в России. Когда он находится в России, он участвует во всех матчах. Участвует во всех мастер-классах. Даже играет в футбол. Он своим личным примером показывает, как спортсмены должны относиться к своей родине. Мы все видим, как дети покупают его майки. Миллионы детей хотят быть похожими на него. В Америке Овечкин выступает как посол России — это факт. Его имя уже бренд. И заслуги просто неоценимы», — сказал Свищев «СЭ».

Овечкин стал третьим игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.