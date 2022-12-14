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Сегодня, 08:00

Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Радость Александра Овечкина после заброшенной шайбы.
Фото USA Today Sports
До Горди Хоу — один точный бросок.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)
Голы: Овечкин — 18 (Карлсон, Шири), 0:24 — 0:1. Овечкин — 19 (бол., Шири, Милано), 8:14 — 0:2. Т. Джонсон — 3 (Маккейб, Хайра), 19:00 — 1:2. ван Римсдайк — 3 (Овечкин, Строум), 24:56 — 1:3. Тэйвз — 9 (бол., Рэддиш), 31:38 — 2:3. Дауд — 5 (Хэтэуэй, Обе-Кубель), 37:18 — 2:4. Овечкин — 20 (Манта, Кузнецов), 46:34 — 2:5. Манта — 8 (Дженсен), 48:59 — 2:6. Доми — 10 (Митчелл, Кейн), 58:51 — 3:6. Орлов — 1 (Обе-Кубель, Хэтэуэй), 59:24 — 3:7.
Вратари: Мразек — Линдгрен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (9+15+5) — 30 (11+10+9).
Наши: — - Кузнецов (17.41/1/+1), Овечкин (16.55/5/+3), Орлов (22.05/2/+3).
14 декабря. Чикаго. United Center.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис накануне заявил, что до окончания карьеры Александра Овечкина не начнет перестройку состава. Которая по современным тенденциям НХЛ напрашивалась последние годы. Распродажа и обмены топ-игроков не планируются. Босс «Кэпиталз» намерен сохранить конкурентоспособную команду, пока российский форвард гонится за рекордом Уэйна Гретцки. Леонсис верит в безграничные возможности Великой Восьмерки. Когда в 2008 году он выписал Овечкину щедрый 13-летний контракт на 124 млн долларов, многие коллеги крутили пальцем у виска. Однако риск Леонсиса оправдался. Александр поднял клуб со дна и привел к Кубку Стэнли. Возможно, хитрый план Леонсиса сработает и сейчас?

Победная серия «Столичных» из четырех матчей подряд намекает, что позиция владельца поддается осмыслению. Овечкин забивает, «Вашингтон» набирает очки, положение в таблице дивизиона постепенно выправляется. В трех последних играх Александр непременно поражал пустые ворота, провоцируя завистников иронизировать над снайперским рекордом. Против «Чикаго» форвард продлил результативную серию и не обратил внимания, что ворота «Блэкхокс» защищал Петр Мразек. 24 секунд хватило Овечкину, чтобы открыть счет. Феноменальное начало матча от лидера «Вашингтона». Кто-нибудь успевает считать, какую по счету молодость переживает Александр?

«Блэкхокс» вышли на первый период в полусонном состоянии. Вчистую провалили стартовые смены, уступили по движению и позволили «Вашингтону» спокойно распоряжаться шайбой. «Кэпиталз» придерживались банального, но эффективного плана: доставлять шайбу до ворот даже из неочевидных позиций. Запал гостей потух ближе к середине отрезка, когда они повели в два гола. Неудержимый Овечкин выиграл борьбу на пятаке и оформил дубль. Два броска по воротам — два гола: Александр провел первый период с превосходным КПД.

Хозяева отыграли одну шайбу до перерыва. Переполохом в зоне Чарли Линдгрена воспользовался вернувшийся в состав после травмы Тайлер Джонсон. «Блэкхокс» воспользовались успокоенностью соперников и выровняли игру. «Вашингтон» не летел вперед, как на первых минутах, получив преимущество в два гола. Поэтому счет 2:1 — закономерный результат стартового отрезка.

Получив большинство в начале второго периода, хозяева могли сравнять счет. Линдгрен не без везения отразил убойный бросок Джонатана Тэйвза. «Чикаго» включилось в погоню — и кому, если не Овечкину, полагалось взбодрить команду и усмирить пыл соперника. Александр не забил сам, зато выдал передачу на пустые ворота подключившемуся к атаке Тревору ван Римсдайку. Защитники «Чикаго» безобразно действовали перед воротами и помешали своему голкиперу отразить бросок.

«Вашингтон» — возрастная команда, которой важно равномерно распределить силы на три периода. Эпизодических провалов с «Чикаго» избежать не удалось. Игра напоминала синусоиду: то «Кэпиталз» повышали передачу, то окапывались в собственной зоне и чуть ли не сами привозили опасные моменты. Впрочем, ошибались защитники «Вашингтона» гораздо реже, чем коллеги из «Чикаго». Первая пара «Блэкхокс» Джонс — Джонсон насобирала «минус 5» на двоих только к концу второго периода и была на льду, когда Ник Дауд оформил четвертую шайбу.

На радость болельщиков «Вашингтона» лазарет постепенно редел, и команда вышла из кризиса. Блистательную форму набрал Овечкин, который разошелся с «Чикаго» и отметился хет-триком, окончательно приговорив хозяев. Не успела шайба влететь в сетку ворот, как скамейка «Кэпиталз» выбежала на лед, чтобы поздравить капитана с юбилеем — 800 шайб в энхаэловской карьере. С трибун полетели кепки. Домашняя арена «Блэкхокс» овациями встречала достижение Александра. Болельщики не упустили шанса запечатлеть памятный момент на видео. История действительно творится на наших глазах. Следующий точный бросок сравняет Овечкина с Горди Хоу (801), а до рекорда Гретцки осталось 94 гола.

«Блэкхокс» рассыпались в концовке. Энтони Манта отгрузил Мразеку шестую шайбу. И пускай Макс Доми отыграл один гол, точку поставил Дмитрий Орлов, который не ушел сегодня без точного броска. «Вашингтон» продлил победную серию, а главным героем вечера стал невероятный Овечкин. Теперь «Кэпиталз» возвращаются домой — в ближайших матчах россиянин может подвинуть Горди Хоу со второго места на снайперском олимпе.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 28 13 15 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 28 14 14 30
7 Баффало 29 13 16 28
8 Оттава 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Колорадо 27 15 12 32
4 Миннесота 28 15 13 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
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Бостон – Айлендерс
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 1 : 4
14.12 03:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
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 7 : 0
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джейсон Робертсон

Даллас

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
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