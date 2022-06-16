Кучеров вышел на 29-е место по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

Теперь на счету 28-летнего россиянин 151 (51+100) очко в матчах плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое 29-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Стэна Микиту.

На 28-й строчке в этом списке идет канадский защитник Ларри Мерфи, который за карьеру набрал 152 очка в играх Кубка Стэнли.