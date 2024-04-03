В «Динамо» рассказали о переговорах с вратарем «Сент-Луиса» Жеренко

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал о том, что бело-голубые ведут переговоры с голкипером системы «Сент-Луиса» Вадимом Жеренко.

«Мы общаемся с Жеренко, его агентами, но вся проблема в том, что у него контракт еще на год с «Сент-Луисом». Думаю, это очень тяжело, чтобы на последний год контракта его отдали в аренду», — приводит слова Сопина ТАСС.

В текущем сезоне 23-летний Жеренко провел 25 матчей за фарм-клуб «Сент-Луиса» «Спрингфилд» и одержал 12 побед.