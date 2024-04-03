Малкин вышел на 35-е место по голевым передачам в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистую 35-ю строчку по результативным передачам в истории НХЛ.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3) 37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Голевая передача стала для игрока 794-й передачей в карьере. По этому показателю он обошел Ги Лефлера (793). На 34-м месте идет Яри Курри (797).

Всего за свою карьеру Малкин провел 1138 матчей, в которых набрал 1288 (494+794) очков.

«Питтсбург» с 79 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции.