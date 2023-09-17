В американском издании рассказали, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Журналист Monumental Sports Network Мэтт Вейрих поделился мнением о том, когда форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

По мнению Вейнриха, Овечкин сможет превзойти достижение канадца в сезоне-2024/25. Кроме того, журналист отметил, что форвард является одним из игроков «Кэпиталз», к которым может быть очень мало вопросов перед стартом нового сезона.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».