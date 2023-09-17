Ротенберг пожелал Овечкину обойти Гретцки: «Для нас ты уже рекордсмен!»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил с днем рождения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Овечкину 17 сентября исполнилось 38 лет.
«Саня, ты настоящая легенда мирового хоккея! Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.
Уверен, ты обязательно превзойдешь рекорд великого Уэйна Гретцки, лишь бы не было травм. Для нас ты уже рекордсмен! С днем рождения!» – написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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