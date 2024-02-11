Уигар — седьмой защитник в истории «Калгари» с хет-триком, предыдущим был Задоров

Защитник «Калгари» Маккензи Уигар сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:2).

30-летний канадец стал седьмым защитником в истории «Флэймз», которому удалось забросить три шайбы за одну игру в составе команды. Предыдущим, кому это удалось, был россиянин Никита Задоров, 12 апреля 2023 года сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (3:1).

Помимо Уигара и Задорова, среди защитников «Калгари» хет-трики делали Барри Гиббс, Пол Райнхарт, Дана Мурзин, Эл Макиннис и Дуги Хэмилтон.