«Детройт» в овертайме обыграл «Ванкувер» в НХЛ

«Детройт» дома одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Джейк Уолман.

В основное время за хозяев отличились Лукас Раймонд, Даниэль Спронг и Майкл Расмуссен.

Шайбу гостей на счету Нильса Хегландера, Филипа Гронека и Элиаса Петтерссона. Россиянин Илья Михеев отметился голевой передачей.

«Детройт» (60 очков) занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (74) продолжает лидировать на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Раймонд — 14 (Перрон, Питри), 0:45 — 1:0. Хегландер — 15 (Гронек, Петтерссон), 21:09 — 1:1. Гронек — 4 (Михеев, Петтерссон), 31:10 — 1:2. Петтерссон — 28 (Сутер, Гронек), 33:27 — 1:3. Спронг — 14 (бол., Кейн, Велено), 42:34 — 2:3. Расмуссен — 11 (Уолман, Фишер), 47:51 — 3:3. Уолман — 10 (буллит), 60:23 — 4:3.

Вратари: Лион — Десмит.

Штраф: 19 — 24.

Броски: 27 (10+8+8+1) — 31 (8+12+11+0).

Наши: — - Задоров (6.38/1/0), Михеев (9.50/3/+1).

10 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.