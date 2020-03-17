TSN: игроки НХЛ готовы провести плей-офф в августе и сентябре

Национальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат сезона-2019/20. Пока неизвестно когда и в каком формате возобновится турнир.

По информации сразу нескольких инсайдеров TSN, лига разрабатывает несколько вариантом календаря. По одному из них хоккеисты должны провести короткий тренировочный лагерь в начале июля. В этом же месяце будет доигран регулярный чемпионат.

Матчи плей-офф пройдут в августе и сентябре. После этого в октябре откроется рынок свободных агентов и пройдет церемония драфта новичков.

Сезон-2020/21 в таком случае стартует в ноябре. Такое предложение обсуждается звездами НХЛ в их групповом чате в WhatsApp.

This seems overly aggressive... definitely no need for more regular season games. (via @TSNHockey) pic.twitter.com/U7HpVb8uRm — James Mirtle (@mirtle) March 17, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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