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Сегодня, 18:44

Овечкин, Федоров и Малкин попали в топ-10 лучших игроков из Европы в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин и Сергей Федоров (справа).
Фото AFP

Североамериканский интернет-портал The Hockey Writers составил список лучших игроков из Европы, которые выступали в Национальной хоккейной лиге.

В топ-10 попали трое представителей России. Лучшим среди россиян стал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который занял шестую строчку. На восьмом месте оказался экс-игрок «Детройта» и «Вашингтона» Сергей Федоров, а замкнул десятку лучших нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Первое место в этом списке занял легендарный чешский форвард Яромир Ягр.

Топ-10 лучших европейских игроков в истории НХЛ

Версия The Hockey Writers

1. Яромир Ягр (Чехия)

2. Текму Селянне (Финляндия)

3. Стэн Микита (Чехоловакия)

4. Петер Штястны (Чехословакия)

5. Яри Курри (Финляндия)

6. Александр Овечкин (Россия)

7. Петер Форсберг (Швеция)

8. Сергей Федоров (Россия)

9. Матс Сундин (Швеция)

10. Евгений Малкин (Россия)

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сергей Федоров
Теему Селянне
Яромир Ягр
НХЛ
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1 Каролина 6 4 2 9
2 Питтсбург 7 4 3 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 7 3 4 8
7 Коламбус 8 3 5 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 7 3 4 6
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 4 3 1 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Сиэтл 8 3 5 8
4 Лос-Анджелес 8 4 4 8
5 Эдмонтон 6 3 3 6
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
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Детройт – Нью-Джерси
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Сиэтл – Баффало
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26.10 05:30
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Рейнджерс

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Тампа-Бэй

 7 7
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Колорадо

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И КН
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