Фетисов о Ничушкине: «Он молодец, сделал выводы, сейчас на виду. Пусть продолжает радовать фанатов»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» оценил игру российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина на старте сезона в НХЛ.

В ночь на 26 октября «Колорадо» выиграл у «Рейнджерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 27-летний Ничушкин провел на льду 21 минуту, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил одну шайбу. Для него это 7-й гол в сезоне.

«Молодец! У него непросто складывалась карьера, но он молодец, на виду сейчас парень. Сделал выводы. Дай Бог, и дальше так продолжит, пусть продолжает дальше радовать своих болельщиков», — сказал Фетисов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 7 матчах.