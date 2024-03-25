Тренер «Вашингтона» прокомментировал дубль Овечкина в ворота «Виннипега»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил выступление капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:0).

«Когда речь идет о самых важных играх, когда наш сезон стоит на кону, такое ощущение, почти каждый вечер — он попросту проявляет себя наилучшим образом. Это важные моменты, и он забивает важные голы, оставляя нашу команду в борьбе», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

После игры с «Виннипегом» у Овечкина 26 голов в сезоне-2023/24 и 848 за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 79 очков в 70 матчах.