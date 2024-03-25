«Сиэтл» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 70 матчах.

«Монреаль» идет на 15-й строчке «Востока» с 64 очками в 70 играх.