Форвард «Флориды» Тарасенко прокомментировал гол в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отреагировал на гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1). Для россиянина это 20-я шайба в сезоне. Он прервал безголевую серию из пяти матчей.

«Отличный пас вывел меня один на один с вратарем. Приятно получать такие передачи. Мои партнеры здорово сыграли», — сказал Тарасенко после матча.

«Флорида» прервала серию из четырех поражений и занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 97 очками в 71 матче.