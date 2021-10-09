Тренер «Вашингтона» обеспокоен травмой Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт признался, что беспокоится по поводу травмы российского нападающего Александра Овечкина. Хоккеист получил травму в контрольном матче с «Филадельфией».

«Каждый раз, когда игрок покидает лед, переживаешь. Медики собираются оценить характер травмы завтра и оценить его доступность для тренировки на следующий день. Алекс не собирался возвращаться сегодня вечером на лед. Дождемся сначала обследования», — цитирует Washington Post Оши.

36-летний россиянин в первом периоде попытался провести силовой прием на Трэвисе Конечны, но оказался на льду. Игрок отправился в раздевалку для оказания медицинской помощи по поводу повреждения нижней части тела.