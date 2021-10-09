Оши рассказал о травме Овечкина, полученной в контрольном матче

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши надеется, что российский одноклубник Александр Овечкин вскоре вернется в строй. Хоккеист получил травму в контрольном матче с «Филадельфией».

«Мы пошутили в раздевалке, что эта русская кровь скоро вернется. Не знаю, пропустит ли он хотя бы один день. Алекс — крутой парень. Без сомнения, он скоро вернется и забьет голы», — цитирует Washington Post Оши.

36-летний россиянин в первом периоде попытался провести силовой прием на Трэвисе Конечны, но оказался на льду. Игрок отправился в раздевалку для оказания медицинской помощи по поводу повреждения нижней части тела.