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Оши рассказал о травме Овечкина, полученной в контрольном матче

06:42
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши надеется, что российский одноклубник Александр Овечкин вскоре вернется в строй. Хоккеист получил травму в контрольном матче с «Филадельфией».

«Мы пошутили в раздевалке, что эта русская кровь скоро вернется. Не знаю, пропустит ли он хотя бы один день. Алекс — крутой парень. Без сомнения, он скоро вернется и забьет голы», — цитирует Washington Post Оши.

36-летний россиянин в первом периоде попытался провести силовой прием на Трэвисе Конечны, но оказался на льду. Игрок отправился в раздевалку для оказания медицинской помощи по поводу повреждения нижней части тела.

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Евгений Козинов все материалы автора
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