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Авторы сайта НХЛ считают, что «Колорадо» станет победителем Кубка Стэнли. «Вашингтон» не получил голосов

Авторы сайта НХЛ считают, что «Колорадо» станет победителем Кубка Стэнли
08:40
Игроки &quot;Колорадо&quot; в матче против &quot;Далласа&quot;. Фото Twitter
Игроки &amp;quot;Колорадо&amp;quot; в матче против &amp;quot;Далласа&amp;quot;. Фото Twitter
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Авторы и редакторы официального сайта НХЛ сделали прогнозы на победителя Кубка Стэнли-2022.

9 из 16 авторов NHL.com считают, что победителем Кубка Стэнли станет «Колорадо», который выиграет свой первый чемпионский титул с сезона 2000/01. Трое проголосовали за победу «Вегаса», двое — за «Айлендерс», «Тампа» и «Торонто» получили по одному голосу.

За «Колорадо» выступают россияне Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин.

Регулярный чемпионат НХЛ начнется 12 октября. В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли победителем стала «Тампа».

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Сергей Разин все материалы автора
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