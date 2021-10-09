Авторы сайта НХЛ считают, что «Колорадо» станет победителем Кубка Стэнли. «Вашингтон» не получил голосов

Авторы и редакторы официального сайта НХЛ сделали прогнозы на победителя Кубка Стэнли-2022.

9 из 16 авторов NHL.com считают, что победителем Кубка Стэнли станет «Колорадо», который выиграет свой первый чемпионский титул с сезона 2000/01. Трое проголосовали за победу «Вегаса», двое — за «Айлендерс», «Тампа» и «Торонто» получили по одному голосу.

За «Колорадо» выступают россияне Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин.

Регулярный чемпионат НХЛ начнется 12 октября. В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли победителем стала «Тампа».