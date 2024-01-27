Тренер «Торонто» Киф рассказал о доверии к Самсонову

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал игру вратаря Ильи Самсонова в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

25 января российский голкипер был признан третьей звездой дня в НХЛ. Он отразил все 32 броска в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:0 ОТ).

«Доверие к Самсонову есть, но важна стабильность в его игре. Ему нужно продолжать показывать хорошую игру. Для этого у него есть шанс в завтрашнем матче на выезде с «Виннипегом». Ему нужно немного расслабиться и легче двигаться. Это, наверное, главное для него сейчас», — приводит слова тренера TSN.

В этом сезоне 26-летний Самсонов провел 18 матчей в НХЛ, два раза сыграв на ноль и отразив 87,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,45.

«Торонто» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 56 точками в 46 матчах.