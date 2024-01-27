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Сегодня, 15:52

Тренер «Торонто» Киф рассказал о доверии к Самсонову

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал игру вратаря Ильи Самсонова в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

25 января российский голкипер был признан третьей звездой дня в НХЛ. Он отразил все 32 броска в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:0 ОТ).

«Доверие к Самсонову есть, но важна стабильность в его игре. Ему нужно продолжать показывать хорошую игру. Для этого у него есть шанс в завтрашнем матче на выезде с «Виннипегом». Ему нужно немного расслабиться и легче двигаться. Это, наверное, главное для него сейчас», — приводит слова тренера TSN.

В этом сезоне 26-летний Самсонов провел 18 матчей в НХЛ, два раза сыграв на ноль и отразив 87,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,45.

«Торонто» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 56 точками в 46 матчах.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Даллас» — «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Расписание матчей 27 и 28 января

Илья Самсонов: «Не хочу говорить, что я вернулся или не вернулся. Важно было расслабиться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 48 29 19 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 49 25 24 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Айлендерс 48 20 28 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 45 21 24 49
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 30 18 69
2 Флорида 48 30 18 64
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Монреаль 48 20 28 47
7 Баффало 48 21 27 46
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Виннипег 46 30 16 65
3 Даллас 48 29 19 64
4 Нэшвилл 48 26 22 53
5 Сент-Луис 47 25 22 52
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 49 29 20 64
3 Эдмонтон 44 28 16 57
4 Лос-Анджелес 46 22 24 53
5 Сиэтл 48 20 28 50
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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1.02
27.01 03:00
Рейнджерс – Вегас
 2 : 5
27.01 03:00
Питтсбург – Флорида
 2 : 3 Б
27.01 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 5 : 1
27.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
27.01 20:30
Филадельфия – Бостон
 - : -
27.01 22:00
Даллас – Вашингтон
 - : -
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 49 84
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 83
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 69
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 48 36
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 32
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 9 1.86

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