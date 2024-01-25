Самсонов признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов признан третьей звездой дня в НХЛ.

Голкипер отразил все 32 броска в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:0 ОТ).

Первой звездой дня стал форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 5 (4+1) очков в игре с «Вашингтоном» (6:2).

Вторая звезда дня — нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, который отличился голом и результативной передачей в матче против «Аризоны» (6:2).