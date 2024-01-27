Бучневич объяснил свое празднование после гола в овертайме в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич объяснил свое празднование победного гола в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:3 ОТ).

«В овертайме тоже очень важная. Подкидку Шенн топовую сделал. «Сиэтл» — конкурент. Поэтому и радость такая типа гребем дальше. Такое я когда-то малым у Пронина увидел и вот сейчас исполнил. Потом пацанам в раздевалке Колин видос показал. Все поржали», — написал Бучневич в своем Telegram-канале.

28-летний россиянин в игре с «Сиэтлом» набрал 3 (2+1) очка. Он был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Всего в текущем сезоне Бучневич сыграл 45 матчей за «Сент-Луис» и набрал 37 (16+21) очков.