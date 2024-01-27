Илья Самсонов: «Не хочу говорить, что я вернулся или не вернулся. Важно было расслабиться»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал свою игру в последних матчах НХЛ.

«Важно расслабиться, чтобы двигаться легче и быстрее. Это было важно для меня. Не хочу говорить, что я вернулся или не вернулся. Я здесь и воспринимаю происходящее момент за моментом, день за днем», — приводит слова Самсонова Sportsnet.

26-летний хоккеист в последних трех матчах одержал три победы, в одной из которых сохранил свои ворота нетронутыми, при проценте отраженных бросков 94,4.

25 января после победы над «Виннипегом» (1:0 ОТ) Самсонов был признан третьей звездой дня в НХЛ. В ночь на 28 января «Торонто» снова сыграет с «Джетс».