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Тренер «Тампы» раскритиковал свою команду за игру во втором периоде против «Айлендерс»

08:48
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер раскритиковал свою команду за игру во втором периоде четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:3).

«Второй период был просто кошмарным. Ребята здорово работали всё это время, весь плей-офф, но иногда ты садишься в лужу, и сегодня мы в нее сели во втором периоде. Было обидно, потому что даже когда игра не идет, это не всегда заканчивается пропущенными голами. Важен каждый период, каждая смена. А если тебя гнут, то ломаться нельзя. Мы во втором периоде сломались. Я горжусь тем, что ребята сделали в третьем периоде, но вообще-то мы находились в одном сэйве от того, чтобы прямо сейчас еще играть. Однако 40 минут играть нельзя. Играть надо 60 минут», — цитирует официальный сайт НХЛ Купера.

Счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ajlenders-sravnyali-schet-v-serii-s-tampoj/c-325400496

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Иван Торопцев все материалы автора
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