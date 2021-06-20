Тренер «Тампы» раскритиковал свою команду за игру во втором периоде против «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер раскритиковал свою команду за игру во втором периоде четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:3).

«Второй период был просто кошмарным. Ребята здорово работали всё это время, весь плей-офф, но иногда ты садишься в лужу, и сегодня мы в нее сели во втором периоде. Было обидно, потому что даже когда игра не идет, это не всегда заканчивается пропущенными голами. Важен каждый период, каждая смена. А если тебя гнут, то ломаться нельзя. Мы во втором периоде сломались. Я горжусь тем, что ребята сделали в третьем периоде, но вообще-то мы находились в одном сэйве от того, чтобы прямо сейчас еще играть. Однако 40 минут играть нельзя. Играть надо 60 минут», — цитирует официальный сайт НХЛ Купера.

Счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.