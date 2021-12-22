«Вегас» включил Дадонова в ковид-протокол, россиянин пропускает матч против «Тампы»

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов включен в ковид-протокол, сообщает официальный сайт НХЛ.

Россиянин вместе со своим одноклубником Алексом Пьетранжело пропускает встречу регулярного чемпионата против «Тампы» из-за попадания в список.

В сезоне-2021/22 Дадонов провел 31 матч за «Вегас», на его счету 14 (8+6) очков.

Матч «Вегас» — «Тампа» — единственная встреча сегодняшнего игрового дня в НХЛ, которую не перенесли из-за коронавирусных ограничений. В ночь с 21 на 22 декабря должны были состояться еще 9 игр.