«Вегас» включил Дадонова в ковид-протокол, россиянин пропускает матч против «Тампы»
07:37
Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов включен в ковид-протокол, сообщает официальный сайт НХЛ.
Россиянин вместе со своим одноклубником Алексом Пьетранжело пропускает встречу регулярного чемпионата против «Тампы» из-за попадания в список.
В сезоне-2021/22 Дадонов провел 31 матч за «Вегас», на его счету 14 (8+6) очков.
Матч «Вегас» — «Тампа» — единственная встреча сегодняшнего игрового дня в НХЛ, которую не перенесли из-за коронавирусных ограничений. В ночь с 21 на 22 декабря должны были состояться еще 9 игр.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/dadonov-popal-na-karantin/c-329201386
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