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Тренер «Тампы-Бэй» Купер не ожидает скорого возвращения Кучерова

21:13
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Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер сказал, что нападающий Никита Кучеров не вернется на лед в ближайшее время. Ранее он получил травму.

«Это определенно не произойдет со дня на день, — цитирует специалиста ESPN. — Его состояние оценят, когда мы вернемся. Он сильный парень. Надеюсь, это не слишком плохо. Но пока еще слишком рано говорить, в чем проблема».

По данным журналиста Эрика Эрлендссона, Кучерову может потребоваться операция.

28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ). В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.

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Евгений Петров все материалы автора
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