Овечкин назван второй звездой стартовой недели НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На прошлой неделе россиянин забил три шайбы и сделал две результативные передачи в двух матчах чемпионата. Он вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам среди игроков лиги. На его счету 804 шайбы по сумме в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Первой звездой недели признан форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар. Третьей звездой стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос.