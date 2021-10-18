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Овечкин назван второй звездой стартовой недели НХЛ

20:41
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На прошлой неделе россиянин забил три шайбы и сделал две результативные передачи в двух матчах чемпионата. Он вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам среди игроков лиги. На его счету 804 шайбы по сумме в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Первой звездой недели признан форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар. Третьей звездой стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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