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Кучерову может потребоваться операция после травмы, полученной в матче с «Вашингтоном»

17:46
Никита Кучеров. Фото AFP
Никита Кучеров. Фото AFP
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Нападающему «Тампы» Никите Кучерову может потребоваться операция, сообщает журналист Эрик Эрлендссон в Twitter.

28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ). В той встрече Кучеров с трудом покинул лед после столкновения с Гарнетом Хэтэуэем, вероятно, получив травму в области паха.

В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах регулярки НХЛ набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Erik_Erlendsson/status/1450103413149163521

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Александр Кравченко все материалы автора
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