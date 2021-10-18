Кучерову может потребоваться операция после травмы, полученной в матче с «Вашингтоном»

Нападающему «Тампы» Никите Кучерову может потребоваться операция, сообщает журналист Эрик Эрлендссон в Twitter.

28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ). В той встрече Кучеров с трудом покинул лед после столкновения с Гарнетом Хэтэуэем, вероятно, получив травму в области паха.

В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах регулярки НХЛ набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.