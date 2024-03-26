Тренер «Сент-Луиса» Баннистер — о нереализованном буллите Бучневича: «Это часть игры»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Сент-Луиса» Дрю Баннистер прокомментировал нереализованный буллит нападающего Павла Бучневича.

Россиянин не реализовал бросок на 30-й секунде овертайма в матче против «Вегаса» (1:2). Спустя 19 секунд «Голден Найтс» забили.

«Очевидно, что [Павел] именно тот игрок, которому вы хотите отдать эту возможность [реализовать буллит]. Вратарь сделал хороший сейв. Это часть игры», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

«Вегас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче. «Сент-Луис» идет на девятой строчке с 80 очками в 72 играх.