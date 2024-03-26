Дорофеев забил 4-й гол в марте — он стал шестым новичком с таким показателем в НХЛ

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил одну шайбу в матче с «Сент-Луисом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний россиянин забил 4-й гол в марте и стал шестым новичком с таким показателем в этом сезоне.

Ранее подобный результат показали Коннор Бедард («Чикаго»), Логан Кули («Аризона»), Тайсон Форстер («Филадельфия»), Люк Евангелиста («Нэшвилл») и Джастин Бразо («Бостон»).

Всего у Дорофеева 18 (11+7) очков в 36 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.