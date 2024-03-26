Маршессо установил новый рекорд «Вегаса» по голам в овертаймах

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:1 ОТ).

33-летний канадец установил новый рекорд клуба по числу заброшенных шайб в овертаймах. Гол в ворота «Сент-Луиса» стал для хоккеиста восьмым в дополнительное время.

Предыдущий рекорд — 7 голов — принадлежал одноклубнику Маршессо, защитнику Ши Теодору.