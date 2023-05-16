Восьмой сезон подряд россиянин станет обладателем Кубка Стэнли

Восьмой сезон подряд российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли.

В финале Западной конференции сыграют «Вегас» и «Даллас». В составе «Голден Найтс» выступает российский нападающий Иван Барбашев. «Старз» — форвард Евгений Дадонов

В финале Восточной конференции сыграют «Каролина» и «Флорида». У этих команд российские голкиперы: Сергей Бобровский («Пантерз») и Петр Кочетков («Харрикейнз»).

Таким образом, в каждой из четырех претендующих на победу в Кубке Стэнли команд есть как минимум один представитель России. Это означает, что восьмой сезон подряд кто-то из россиян станет обладателем гдавного трофея НХЛ.

В последний раз россияне оставались без трофея в сезоне-2014/15, когда победу одержал «Чикаго».

Ранее НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли.