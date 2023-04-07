Тренер «Монреаля» прокомментировал решение Гурьянова отказаться от участия в акции поддержки сексуальных меньшинств

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи высказался о том, что российский нападающий Денис Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки сексуальных меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

Сообщалось, что хоккеист принял это решение по семейным обстоятельствам.

«Мы не знаем, каковы будут последствия в его стране. Я не буду его осуждать, потому что я ни дня не был на его месте. Я уважаю его решение. Гури проявил немного мужества. У всего есть цена. Я не знаю, насколько велика его семья, но он собирается защищать ее, и из-за этого он выставит себя на обозрение миллионов, и его будут осуждать. Так что нужно быть осторожным», — приводит слова Сен-Луи The Athletic.

Ранее от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и хоккеисты «Флориды» Эрик Сталл и Марк Стаал.