Форвард «Монреаля» Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки сексуальных меньшинств
Российский нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки сексуальных меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
«Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте», — приводит слова главного тренера «Монреаля» Мартена Сан-Луи журналист Sportsnet Эрик Энджелс.
Также тренер сообщил, что россиянин принял это решение по семейным обстоятельствам.
Ранее от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и хоккеисты «Флориды» Эрик Сталл и Марк Стаал.
Матч состоится 7 апреля, начало — 2.00 мск.
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