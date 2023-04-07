Овечкин о травме защитника «Вашингтона» Карлсона: «Это было пугающе»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о возвращении в состав «столичных» защитника Джона Карлсона.

«Я был тогда на льду. Это было пугающе. Но он боец. Иногда он играет с такими травмами, с которыми другие люди не могут ходить. Каждый хоккеист не хочет пропускать матчи и иметь дела с травмами», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

24 декабря 2022 года в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипегом» (4:1) Карлсону попали шайбой в лицо. Он пропустил 36 матчей.

В нынешнем сезоне НХЛ американский защитник сыграл за клуб 36 встреч, в которых набрал 27 (9+18) очков.