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Сегодня, 08:22

Эвасон о победе над «Оттавой»: «Миннесота» была полна решимости делать все правильно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

«Мне очень понравилось, что все четыре звена внесли свой вклад. Они делали правильные вещи — забивали шайбы, держали правый фланг, не допускали рывков. Я не помню, чтобы сегодня на льду был кто-то лишний. Мы были полны решимости делать все правильно», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» с 7 очками идет на 10-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 11-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Оттава Сенаторз
Дин Эвасон
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2 Каролина 6 4 2 9
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4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
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2.11
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Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 5 : 6
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 4 : 5
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 4 : 6
28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 4 : 3 ОТ
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

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Бостон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Стивен Стэмкос

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Тампа-Бэй

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Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

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И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

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Даллас

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Эдмонтон

 3 1.43
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