Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» и превзошел достижение Габорика

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

25-летний россиянин набрал 50-е очко в большинстве. Для этого ему понадобилось 143 матча, что является новым рекордом франшизы. Капризов обошел Мариана Габорика, которой набрал 50 очков в большинстве за 186 игр.

В текущем сезоне Капризов провел 7 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков.