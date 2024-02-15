Тренер «Миннесоты» оценил игру звена Капризова

Тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал игру звена Кирилла Капризова, в котором также играют Йоэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди.

«Они играют очень умело. Многие их смены трудно сдержать сопернику. Они работают как трио. В их звене нет пассажиров, они все играют в одном стиле», — приводит слова Хайнса пресс-служба «Уайлд».

«Миннесота» 15 февраля обыграла «Аризону» (3:1) и одержала четвертую победу подряд. Эрикссон Эк и Болди набрали по два очка (1+1). Команда поднялась на 11-е место в Западной конференции НХЛ.