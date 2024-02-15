Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о Матче звезд НХЛ и рассказал о реакции капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на отраженные им буллиты в конкурсе.

— Уже придумали, что будете делать со 100 тысячами долларов призовых?

— Я еще даже не знаю, как их получать, сколько налогов платить, ха-ха! Но хочу купить подарок родственникам. Знаю, что это, но пусть пока останется секретом.

— Вы ухитрились выиграть конкурсы, играя на буллитах против Коннора Макдэвида. Кажется, четыре раза выбили у него шайбу клюшкой?

— По-моему, все-таки три.

— Такую тактику действий против великого мастера продумали заранее или просто так получилось?

— Мне кажется, так получилось. Первый раз выбил — и хорошо пошло. Подумал — ок, если будет шанс, еще попробуем так выбивать. Ведь он очень любит клюшечкой перед тобой попытаться тебя обыграть. Попытался еще пару раз этот момент использовать — и получилось.

— Как он реагировал? Не каждый полевой игрок любит, когда вратарь на буллитах активно работает клюшкой.

— Он посмеялся, отбил пятюню потом и говорит: «Молодчик ты сегодня, хорошо играл!» Думаю, он особо не расстроился, тем более что в итоге миллион за победу в конкурсах выиграл.

— Вы сказали, что «просто старались не выглядеть как вратарь из пивной лиги». Как вам пришел в голову такой образ?

— Просто решил пошутить. Мы сидели в раздевалке четыре часа, ждали эту минуту на буллитах, до этого пять дней особо не катались. Поэтому и сказал, что старался не упасть и выглядеть как вратарь.

27-летний россиянин в конкурсе «один на один» на Матче звезд НХЛ противостоял Коннору Макдэвиду, который стал лучшим по итогам первых 6 конкурсов. Он сделал 9 спасений (пропустил 3 гола) и выиграл 100 тысяч долларов.