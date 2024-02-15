Георгиев — об отраженных буллитах Макдэвида: «Думаю, он особо не расстроился»
Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о Матче звезд НХЛ и рассказал о реакции капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на отраженные им буллиты в конкурсе.
— Уже придумали, что будете делать со 100 тысячами долларов призовых?
— Я еще даже не знаю, как их получать, сколько налогов платить, ха-ха! Но хочу купить подарок родственникам. Знаю, что это, но пусть пока останется секретом.
— Вы ухитрились выиграть конкурсы, играя на буллитах против Коннора Макдэвида. Кажется, четыре раза выбили у него шайбу клюшкой?
— По-моему, все-таки три.
— Такую тактику действий против великого мастера продумали заранее или просто так получилось?
— Мне кажется, так получилось. Первый раз выбил — и хорошо пошло. Подумал — ок, если будет шанс, еще попробуем так выбивать. Ведь он очень любит клюшечкой перед тобой попытаться тебя обыграть. Попытался еще пару раз этот момент использовать — и получилось.
— Как он реагировал? Не каждый полевой игрок любит, когда вратарь на буллитах активно работает клюшкой.
— Он посмеялся, отбил пятюню потом и говорит: «Молодчик ты сегодня, хорошо играл!» Думаю, он особо не расстроился, тем более что в итоге миллион за победу в конкурсах выиграл.
— Вы сказали, что «просто старались не выглядеть как вратарь из пивной лиги». Как вам пришел в голову такой образ?
— Просто решил пошутить. Мы сидели в раздевалке четыре часа, ждали эту минуту на буллитах, до этого пять дней особо не катались. Поэтому и сказал, что старался не упасть и выглядеть как вратарь.
27-летний россиянин в конкурсе «один на один» на Матче звезд НХЛ противостоял Коннору Макдэвиду, который стал лучшим по итогам первых 6 конкурсов. Он сделал 9 спасений (пропустил 3 гола) и выиграл 100 тысяч долларов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|53
|34
|19
|72
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
|15.02
|03:30
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 5
|15.02
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|1 : 0
|15.02
|05:30
|
Аризона – Миннесота
|1 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|53
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2