Тренер «Каролины» прокомментировал игру Свечникова в матче с «Чикаго»
08:17
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился впечатлениями от игры форварда Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:3).
«Это очень хороший парень, который хочет учиться. Думаю, что возвращение Теравайнена помогло этому звену как следует завестись. Он снова чувствует уверенность, и будем надеяться, что так будет и дальше. Потому что в такие моменты его просто не остановить», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
21-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка второй раз за текущий сезон — 28 апреля он сделал ассистентский хет-трик в игре с «Далласом» (5:1).
В текущем сезоне Свечников провел 53 матча, в которых набрал 42 (15+27) очка.
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