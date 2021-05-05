Тренер «Каролины» прокомментировал игру Свечникова в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился впечатлениями от игры форварда Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:3).

«Это очень хороший парень, который хочет учиться. Думаю, что возвращение Теравайнена помогло этому звену как следует завестись. Он снова чувствует уверенность, и будем надеяться, что так будет и дальше. Потому что в такие моменты его просто не остановить», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка второй раз за текущий сезон — 28 апреля он сделал ассистентский хет-трик в игре с «Далласом» (5:1).

В текущем сезоне Свечников провел 53 матча, в которых набрал 42 (15+27) очка.