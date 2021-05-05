Тренер «Рейнджерс»: «Панарин снова провел сезон на феноменальном уровне»
07:56
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру форварда Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ.
«Он снова провел сезон на феноменальном уровне. Он всегда результативен и представляет угрозу воротам соперника всякий раз, когда появляется на льду. И его партнеры начинают играть лучше», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
Ранее стало известно, что Панарин пропустит остаток сезона после драки с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном. Каналец затеял массовую драку в матче с «Рейнджерс», в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина.
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