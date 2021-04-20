Тренер «Каролины» оценил игру Свечникова в матче с «Тампой»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру форварда Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ), который отметился заброшенной шайбой.

«Я думаю, он отлично играл весь год. Я знаю, что все, да и он тоже, судят по голам. У него сегодня была отличная игра. Надеюсь, что он просто расслабится и немного поиграет, и ему не будут задавать вопросы о заброшенных шайбах. Вы не можете все это контролировать — иногда они залетают в ворота, а иногда нет», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Свечников набрал 32 (13+19) очка в 44 матчах.

После этого матча «Тампа» с 62 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 63 очками — на первой строчке.