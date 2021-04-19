НХЛ, регулярный чемпионат: расписание матчей 20 апреля
18:00
В ночь с понедельника на вторник, 20 апреля, в НХЛ будут сыграны 8 матчей регулярного чемпионата.
«Тампа-Бэй» — «Каролина». 02.00
«Флорида» — «Коламбус». 02.00
«Даллас» — «Детройт». 02.00
«Нэшвилл» — «Чикаго». 03.00
«Калгари» — «Оттава». 04.00
«Эдмонтон» — «Монреаль». 04.00
«Аризона» — «Миннесота». 04.00
«Вегас» — «Сан-Хосе». 05.00
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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