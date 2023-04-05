Торопченко забросил в пустые ворота «Филадельфии»
Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
В конце встречи 23-летний россиянин поразил пустые ворота «Флайерз». Для него это 9-й гол в нынешнем сезоне.
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|78
|39
|39
|87
|5
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|78
|38
|40
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|6
|Вашингтон
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|34
|43
|77
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|37
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|И
|В
|П
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|1
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|42
|35
|98
|2
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|3
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|76
|38
|38
|84
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
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|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|77
|48
|29
|103
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|76
|42
|34
|92
|5
|Калгари
|77
|36
|41
|87
|6
|Ванкувер
|76
|34
|42
|75
|7
|Сан-Хосе
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|54
|59
|8
|Анахайм
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Результаты / календарь
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8.04
9.04
10.04
|5.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
|
Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
|
Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|5.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22
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