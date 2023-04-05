Торопченко забросил в пустые ворота «Филадельфии»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

В конце встречи 23-летний россиянин поразил пустые ворота «Флайерз». Для него это 9-й гол в нынешнем сезоне.