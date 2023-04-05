«Каролина» выиграла у «Оттавы». Свечников не играл из-за травмы

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«Каролина» на своем льду обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд. «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников пропустил игру из-за травмы.