Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Торонто»

«Вегас» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев открыл счет в этой встрече на 10-й минуте второго периода.

«Вегас» набрал 73 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 74 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вегас» — 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Голы: Барбашев — 14 (Амадио, Теодор), 29:11 — 0:1. Морелли — 2 (Теодор, Ремпал), 32:20 — 0:2. Бертуцци — 11 (Маккейб, Нюландер), 37:45 — 1:2. Карлссон — 20 (Маршессо), 39:09 — 1:3. Маршессо — 31 (Карлссон), 50:50 — 1:4. Ривз — 3 (Хольмберг), 54:35 — 2:4. Пьетранджело — 4 (п.в.), 58:23 — 2:5. Руа — 11 (Теодор, Макнэбб), 59:29 — 2:6.

Вратари: Самсонов (57:50 — 58:23) — Хилл.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 31 (9+11+11) — 32 (9+11+12).

Наши: — - Барбашев (16.58/2/+2).

28 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.