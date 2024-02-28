«Монреаль» победил «Аризону»

«Монреаль» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из пяти поражений.

Победную шайбу забросил 31-летний нападающий Таннер Пирсон.

«Монреаль» набрал 54 очка и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Армиа — 10 (Ньюхук, Рой), 7:52 — 1:0. Харрис — 2, 24:52 — 2:0. Керфут — 9 (Мозер, Шмальц), 27:42 — 2:1. Сузуки — 23, 40:00 — 3:1. Пирсон — 5 (Харрис, Эванс), 45:14 — 4:1. Бьюгстад — 13 (Маччелли, Кессельринг), 54:23 — 4:2. Сузуки — 24 (п.в., Армиа, Эванс), 59:57 — 5:2.

Вратари: Монтембо — Ингрэм (58:02 — 58:46, 59:13 — 59:57).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 22 (5+9+8) — 38 (11+16+11).

28 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.