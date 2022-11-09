«Вегас» обыграл «Торонто» благодаря шайбе Смита в овертайме
«Вегас» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
У гостей дублем отличился Райлли Смит, он же стал автором победной шайбы в овертайме. Также у «Вегаса» забросили Николя Руа и Джек Айкел.
Защитник «Торонто» Тимоти Лильегрен сделал дубль, еще один гол на счету Митчелла Марнера.
«Вегас» лидирует в таблице Западной конференции с 24 очками в 14 матчах. «Торонто» идет на пятой строчке в таблице Восточной конференции с 17 очками в 14 играх.
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«Торонто» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Руа — 4 (Каррье), 0:45 — 0:1. Лильегрен — 1 (Кампф, Эштон-Риз), 5:05 — 1:1. Айкел — 6 (Стоун, Стивенсон), 17:55 — 1:2. Марнер — 3 (Мэттьюс, Сандин), 33:50 — 2:2. Лильегрен — 2 (Марнер, Райлли), 36:56 — 3:2. Смит — 6 (мен., Карлссон, Макнэбб), 51:43 — 3:3. Смит — 7 (Теодор, Карлссон), 60:23 — 3:4.
Вратари: Челльгрен — Томпсон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (7+15+9+0) — 20 (8+5+6+1).
9 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18459 зрителей.
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|9
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|4
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|15
|5
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|В
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|8
|4
|17
|2
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|11
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|15
|3
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|11
|6
|5
|13
|4
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|12
|5
|7
|12
|5
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|5
|6
|11
|6
|Аризона
|12
|5
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|11
|7
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|12
|5
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|11
|8
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|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
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|13
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|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|13
|7
|6
|14
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
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|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|9.11
|03:00
|
Баффало – Аризона
|1 : 4
|9.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 2
|9.11
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|
Оттава – Ванкувер
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|9.11
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|3 : 4
|9.11
|03:00
|
Торонто – Вегас
|3 : 4 ОТ
|9.11
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|5 : 1
|9.11
|03:30
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 Б
|9.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|9.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|9.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|25
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97